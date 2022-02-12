Сборная ОКР завоевала золото в женской лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Российские лыжницы завоевали золото в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине. Это третье золото у сборной ОКР.
За российскую команду бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Видео: Россия 1
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Российские лыжницы завоевали золото в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине. Это третье золото у сборной ОКР.
За российскую команду бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Видео: Россия 1
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