Китайское посольство в Киеве призвало находящихся на Украине граждан Китая следить за развитием ситуации

Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипведомства. В посольстве отметили, что появилось много версий о ситуации вокруг Украины, «все они противоречат друг другу».
Ранее США обвинили Россию и Китай в совместной работе по «подрыву США».
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Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипведомства. В посольстве отметили, что появилось много версий о ситуации вокруг Украины, «все они противоречат друг другу».
Ранее США обвинили Россию и Китай в совместной работе по «подрыву США».
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…