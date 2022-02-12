За прошлый месяц в лесах бразильской Амазонии вырубили рекордное за последние шесть лет число деревьев

Общая площадь вырубленного леса составила более 400 кв.км. Это в 5 раз выше показателя января 2021 года, говорят экологи. Они считают ответственным за уничтожение Амазонского леса президента Бразилии Болсонару. Тропические леса Бразилии поглощают огромное число парниковых газов из атмосферы. Их вырубка способствует дальнейшему глобальному потеплению.