Российский и американский лидеры сегодня проведут незапланированные телефонные переговоры

Президенты России и США уже в ближайшие часы должны провести внеплановые переговоры по телефону. Их тему не называют ни в Москве, ни в Вашингтоне.

Телефонная беседа запланирована на вечер по московскому времени, сообщили в Вашингтоне. Там сказали, что изначально главы государств должны были поговорить в понедельник, но США предложили сделать это как можно скорее. Также американская сторона намерена провести сегодня еще один телефонный разговор, теперь на уровне глав дипломатических ведомств, утверждают западные СМИ. По данным американского издания Politico, президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия может напасть на Украину уже в ближайшую среду. Тем временем, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, Соединенные Штаты не знают, принял ли Кремль окончательное решение о вторжении. Но если это все же случится, то Вашингтон незамедлительно введет серьезные санкции.

В Москве говорят, что заявления о вторжении России на Украину не подкреплены доказательствами.