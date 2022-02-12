Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу

«Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать с основной командой. Посольство продолжает работать», — написала посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс в Twitter.
Ранее британские власти сообщили об эвакуации дипломатов из страны.
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«Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать с основной командой. Посольство продолжает работать», — написала посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс в Twitter.
Ранее британские власти сообщили об эвакуации дипломатов из страны.
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