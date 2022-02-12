Тренер сборной по фигурному катанию Тутберидзе впервые прокомментировала обвинения Валиевой в допинге

Тренер Этери Тутберидзе впервые прокомментировала обвинения 15-летней фигуристки Камилы Валиевой в допинге

Тренер российской фигуристки Камиллы Валиевой Этери Тутберидзе уверена в невиновности своей подопечной. Она сказала Первому каналу, что рассчитывает на справедливое решение по делу о допинг-пробе. «Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать. Понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае, мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости до конца.

Непонятно, почему спортсменку с сомнительным допингом 25 декабря допустили на Олимпийские игры. Или это роковое стечение обстоятельств, или это очень грамотно спланированный план – не знаю, и то, и другое. Надеюсь, наши руководители нас не бросят и отстоят наши права и докажут нашу невиновность.

Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решений по Камиле Валиевой. Мы боимся любых высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Не знаю, кто и что решает, но надеюсь, справедливость как-то восторжествует», — эфир «Первого канала». В Федерации фигурного катания России сказали агентству РИА Новости что решение о допуске Валиевой к личному турниру Олимпиады будет принято сегодня до шести вечера по московскому времени. Представитель спортивного арбитражного суда в свою очередь уточнил, что заседание, где будут рассматривать апелляцию на временное отстранение Валиевой, ожидается либо сегодня вечером, либо завтра. Вердикт вынесут ко вторнику.