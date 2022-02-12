Президент Туркменистана поручил ЦИК начать подготовку к внеочередным президентским выборам

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов назначил досрочные выборы главы государства на 12 марта. Об этом со ссылкой на Центризбирком страны сообщает Reuters. Накануне Бердымухамедов на заседании верхней палаты парламента заявил, что принял решил дать дорогу молодым руководителям. Решение, по его словам далось ему нелегко. Глава государства сказал, что два года назад достиг возраста пророка. 65-летний Бердымухамедов занимает пост президента Туркмении с 2007 года.
2022-02-12T10:10:23+03:00
2022-02-12T11:24:43+03:00
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10:10, 12 февраля 2022
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