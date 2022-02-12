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10:09, 12 февраля 2022

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил о планах уступить свой пост

Правда, когда это произойдет, глава государства не стал уточнять. Также Бердымухамедов не сообщил, кому планирует передать власть. Сам он собирается оставить за собой должность председателя верхней палаты парламента Туркмении.
Бердымухамедов возглавил республику 15 лет назад после смерти прежнего руководителя Сапармурата Ниязова. Пресса называет вероятным преемником нынешнего президента одного из его сыновей, Сердара Бердымухамедова. Сейчас он занимает пост вице-премьера.


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