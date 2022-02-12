Менее 23% российских вузов начали весенний семестр в дистанционном формате

О данных статистики сообщили агентству «Интерфакс» в Министерстве образования. 77,4% учебных заведений предпочли очный или смешанный формат обучения. Руководство имеет право самостоятельно выбирать необходимый режим работы с учетом собственной оценки эпидемиологической обстановки.