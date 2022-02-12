Спортивный арбитражный суд в ближайшие часы может провести заседание по делу российской фигуристки Валиевой

Спортивный арбитражный суд с до конца сегодняшнего дня должен вынести решение по ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, передает телеканал «Матч ТВ». Ранее в инстанцию были поданы две апелляции на решение РУСАДА о временном отстранении спортсменки. Представитель МОК в свою очередь сообщил, что решение могут опубликовать ко вторнику. На этой неделе стало известно, что к одной из допинг-проб Валиевой возникли претензии. Сам тест был сделан еще до Олимпиады, в конце декабря.