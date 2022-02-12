Фигуристка Валиева вышла на тренировку на Олимпийских играх в Пекине

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Решение о ее дальнейшем участии должны принять до 15 февраля. Ранее стало известно, что спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляции МОК и WADA на отмену временного отстранения Валиевой.