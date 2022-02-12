Дело Валиевой требует тщательного разбирательства — президент Федерации фигурного катания на коньках России

Президент Федерации Александр Горшков отметил, что они не сомневаются в честности фигуристки и окажут всестороннюю помощь для защиты ее прав.

«Еще раз повторю — мы не сомневаемся в честности своей спортсменки. Это дело требует тщательного разбирательства, потому что вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов. С одной стороны, необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего, а с другой — что же все-таки происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после ее отправки в зарубежную лабораторию. Со своей стороны мы окажем спортсменке всестороннюю помощь, для защиты ее прав и интересов к данному делу привлечены квалифицированные юристы», — сказал Горшков.