В Переславле-Залесском стая собак напала на 35-летнюю женщину

Стая бездомных собак загрызла насмерть человека в Переславле-Залесском. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, в причастности к трагедии подозревают сотрудников Многофункционального центра развития города, которые должны были заниматься вопросами борьбы с безнадзорными животными. Однако они не заключили соответствующий муниципальный контракт. ЗА последнее время из разных регионов поступают сообщения о нападении бездомных собак на людей. В некоторых случаях со смертельным исходом. Эксперты считают, что к такой ситуации привел новый закон о защите животных, который запретил отстрел, но в то же время не обеспечил финансированием отлов и стерилизацию собак. Один из авторов закона считает, что всему виной бездействие чиновников на местах.