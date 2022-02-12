Облачная погода с гололедицей ждет сегодня жителей столичного региона

По прогнозам Гидрометцентра, температура составит от нуля до -2 градусов, с юго-западным ветром до 11 м/с и атмосферным давлением 748 мм рт ст. Из-за гололедицы в городе действует желтый уровень погодной опасности. Ночью столбики термометров опустятся до -5, по области местами до -9.
2022-02-12T08:29:42+03:00
2022-02-12T08:29:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:29, 12 февраля 2022
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