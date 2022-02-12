В Германии не планируется возобновить выдачу виз россиянам для всех целей поездок

Как передает РИА со ссылкой на посольство страны, ограничения были введены в связи с распространением коронавируса, и их снятие зависит от эффективности борьбы с инфекцией. В то же время сообщалось об увеличении с 9-го ноября числа авиарейсов между РФ и ФРГ.