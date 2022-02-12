Решение об отстранении или дальнейшем участии Валиевой в Олимпиаде примут до начала турнира фигуристок — МОК

Ранее стало известно, что спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляции МОК и WADA на отмену временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой.
Соревнования женщин в фигурном катании на Олимпиаде начнутся 15 февраля.
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Ранее стало известно, что спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляции МОК и WADA на отмену временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой.
Соревнования женщин в фигурном катании на Олимпиаде начнутся 15 февраля.
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…