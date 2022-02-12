Решение об отстранении или дальнейшем участии Валиевой в Олимпиаде примут до начала турнира фигуристок — МОК

Ранее стало известно, что спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляции МОК и WADA на отмену временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой.

Соревнования женщин в фигурном катании на Олимпиаде начнутся 15 февраля.