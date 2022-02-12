Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый стол на Байконуре

Об этом сообщается в telegram-канале «Роскосмоса». Ракета выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-19» 15 февраля, который пробудет в космосе 370 суток.

Это будет первый пуск с Байконура в 2022 году.

Фото: Госкорпорация «Роскосмос»