В Киеве подсчитали, что количество кибератак из России увеличилось втрое с ноября прошлого года

По мнению замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Демедюка, атаки стало более опасны, так как нацелены теперь на ПО финансовых и энергетических структур. Их демонстративность призвана оказать психологическое и информационное давление на украинских граждан, заявил он в интервью Associated Press.

Как утверждают украинские официальные лица, около 70 правительственных интернет-сайтов подверглись хакерской атаке 14 января. По их предварительным данным, в этом замешаны российские спецслужбы, однако Россия свою причастность к инцидентам отрицает.