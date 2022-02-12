Представитель МОК: Ситуация с Валиевой влияет на Олимпийские игры, поэтому комитет вмешался

В МОК также отметили, что заинтересованы в скорейшем решении ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой, так как это позволит сосредоточить внимание на спорте.

«Мы хотим, чтобы процесс шел по правилам и завершился как можно быстрее, поэтому мы и обратились в CAS, чтобы разобраться в принятом решении. Необходимо прояснить эту ситуацию — это позволит нам после сосредоточиться на спорте, а не на потенциальных случаях нарушения антидопинговых правил. Но юридические разбирательства требуют времени», — заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.