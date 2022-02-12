США планируют открыть посольство на Соломоновых островах

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявит об этом 12 февраля, сообщает Reuters. В 2019 году Тайвань, независимость которого в борьбе с Китаем поддерживают США, разорвал дипотношения с Соломоновыми Островами. После этого тихоокеанское государство установило дипотношения с Китаем.
2022-02-12T07:11:40+03:00
2022-02-12T07:11:40+03:00
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07:11, 12 февраля 2022
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