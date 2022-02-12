НАТО наращивает в Прибалтике силы миссии воздушного патрулирования

Американские F-15 приземлились на эстонской авиабазе Эмари, а датские F-16 — на авиабазе в литовском Шяуляе, «для укрепления сил, уже развернутых в рамках давно созданной миссии НАТО по охране воздушного пространства», передает Интерфакс. Миссия осуществляется с 2004 года в соответствии с программой НАТО по защите воздушного пространства трех балтийских государств: Латвии, Литвы, Эстонии.