НАТО наращивает в Прибалтике силы миссии воздушного патрулирования

Американские F-15 приземлились на эстонской авиабазе Эмари, а датские F-16 — на авиабазе в литовском Шяуляе, «для укрепления сил, уже развернутых в рамках давно созданной миссии НАТО по охране воздушного пространства», передает Интерфакс. Миссия осуществляется с 2004 года в соответствии с программой НАТО по защите воздушного пространства трех балтийских государств: Латвии, Литвы, Эстонии.
2022-02-12T06:50:47+03:00
2022-02-12T06:50:47+03:00
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06:50, 12 февраля 2022
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