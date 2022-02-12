В Перу оштрафовали компанию Repsol более чем на 121 тысячи долларов из-за утечки нефти

Глава Агентства по оценке и мониторингу окружающей среды Перу Мириам Алегрия заявила, что штрафы за невыполнение требований по определению зоны ущерба и ее очистки от нефти могут достигать 4,6 миллионов долларов, передает агентство ТАСС. Разлив нефти произошел 15 января при разгрузке танкера у нефтеперерабатывающего завода Repsol в районе Вентанилья, расположенном к северу от Лимы. В воду попало более 10 тысяч баррелей нефти. Прокуратура Перу начала расследование по факту нанесения ущерба окружающей среде.
2022-02-12T06:42:47+03:00
2022-02-12T06:42:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2978726-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:42, 12 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…