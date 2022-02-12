В Перу оштрафовали компанию Repsol более чем на 121 тысячи долларов из-за утечки нефти

Глава Агентства по оценке и мониторингу окружающей среды Перу Мириам Алегрия заявила, что штрафы за невыполнение требований по определению зоны ущерба и ее очистки от нефти могут достигать 4,6 миллионов долларов, передает агентство ТАСС. Разлив нефти произошел 15 января при разгрузке танкера у нефтеперерабатывающего завода Repsol в районе Вентанилья, расположенном к северу от Лимы. В воду попало более 10 тысяч баррелей нефти. Прокуратура Перу начала расследование по факту нанесения ущерба окружающей среде.