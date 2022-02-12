Япония рассмотрит возможность смягчения въездных ограничений

С 28 декабря 2020 года в Японии был введен фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех государств и регионов мира в связи с распространением штаммов коронавируса. В настоящее время в Японию могут въехать только японцы, иностранцы, постоянно проживающие в стране и имеющие долгосрочные визы, и дипломаты.
2022-02-12T06:32:29+03:00
2022-02-12T06:32:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:32, 12 февраля 2022
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