Япония рассмотрит возможность смягчения въездных ограничений

С 28 декабря 2020 года в Японии был введен фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех государств и регионов мира в связи с распространением штаммов коронавируса. В настоящее время в Японию могут въехать только японцы, иностранцы, постоянно проживающие в стране и имеющие долгосрочные визы, и дипломаты.