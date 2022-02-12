В Китае разрешили импорт лекарства компании Pfizer от коронавируса

Paxlovid выпускается в форме таблеток двух видов, которые необходимо принимать вместе дважды в день в течение пяти дней. США одобрили Paxlovid для экстренного использования при лечении легких и среднетяжелых форм COVID-19. После этого его одобрили в ряде стран, в том числе в Великобритании, Израиле, Канаде, Республике Корея и Японии, передает агентство ТАСС.
2022-02-12T06:22:10+03:00
2022-02-12T06:22:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:22, 12 февраля 2022
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