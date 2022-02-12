Маршрутка и два автомобиля столкнулись на трассе в Подмосковье, водитель маршрутки погиб

Маршрутка без пассажиров и две машины столкнулись на трассе в Подмосковье, в результате один человек погиб. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. ДТП произошло на 24-м км Минского шоссе в городском округе Одинцово. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства случившегося устанавливаются.