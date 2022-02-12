Сербия закупает соль, фасоль, муку и нефтепродукты из-за ситуации вокруг Украины, — Коммерсантъ

Президент Сербии Александар Вучич сообщил об экстренной закупке продовольствия и нефтепродуктов. По его словам, Белград не может «делать вид, что ничего не происходит», когда весь мир «истерично ждет, что что-то случится между Россией и Украиной». Глава республики ранее выражал надежду, что «русские и украинцы, то есть русские и американцы» найдут мирное решение кризиса.
2022-02-12T05:58:34+03:00
2022-02-12T05:58:34+03:00
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05:58, 12 февраля 2022
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