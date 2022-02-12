МИД Новой Зеландии призвал граждан немедленно покинуть Украину

«В связи с повышением напряженности между Россией и Украиной правительство Новой Зеландии рекомендует новозеландцам, находящимся на Украине, немедленно покинуть страну, пока имеются коммерческие рейсы, которые могут доставить их домой», — заявила глава новозеландского внешнеполитического ведомства Наная Махута. Отмечается, что возможности правительства Новой Зеландии по предоставлению консульской помощи гражданам страны на Украине очень ограничены в связи с отсутствием там новозеландского дипломатического представительства, передает РИА Новости.
2022-02-12T05:46:27+03:00
2022-02-12T05:46:27+03:00
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05:46, 12 февраля 2022
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