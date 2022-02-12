Власти Якутска отменили QR-коды для посещения торговых центров

Кроме того, были отменены требования об отрицательном результате теста на коронавирус при выходе на работу из отпуска. Продлен режим работы заведений общепита до полуночи. За последние сутки в республике выявили 2 870 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных на сайте оперативного штаба.
2022-02-12T05:37:05+03:00
2022-02-12T05:37:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:37, 12 февраля 2022
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