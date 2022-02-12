Премьер Австралии призвал граждан страны покинуть Украину

«Это очень опасная ситуация, и ради вашей собственной безопасности вам следует постараться покинуть Украину», — заявил Скотт Моррисон, выступая перед журналистами. Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением агрессивных действий со стороны России у границ Украины.