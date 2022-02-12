Более 30 кораблей Черноморского флота вышли на воду для масштабных учений

В море выведены фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные и малые противолодочные корабли и корабли противоминной обороны. Цель учений — оборона Крыма, баз Черноморского флота и объектов экономического сектора России, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от военных угроз условного противника, передает РИА Новости.