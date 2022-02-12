Более 30 кораблей Черноморского флота вышли на воду для масштабных учений

В море выведены фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные и малые противолодочные корабли и корабли противоминной обороны. Цель учений — оборона Крыма, баз Черноморского флота и объектов экономического сектора России, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от военных угроз условного противника, передает РИА Новости.
2022-02-12T05:18:15+03:00
2022-02-12T05:18:15+03:00
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05:18, 12 февраля 2022
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