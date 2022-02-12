Мэр Киева утвердил план эвакуации граждан в случае якобы возможного вторжения РФ

По словам Кличко, «в столице утвержден план эвакуации населения, который определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения». Виталий Кличко также напомнил о том, что сейчас разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева, о присоединении к которым он ранее написал заявление.