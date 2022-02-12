В Оттаве продолжается акция протеста против коронавирусных ограничений

Одновременно с этим, ситуация в городе спокойная, полиция не мешает протестующим. На улицах, расположенных перед комплексом зданий национального парламента, по-прежнему стоят сотни тягачей, фур, пикапов и легковых автомобилей. Власти Оттавы еще на прошлой неделе ввели режим чрезвычайной ситуации, но на прекращение протеста у местных сил правопорядка не хватает сотрудников.
2022-02-12T04:52:12+03:00
2022-02-12T04:52:12+03:00
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04:52, 12 февраля 2022
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