В Оттаве продолжается акция протеста против коронавирусных ограничений

Одновременно с этим, ситуация в городе спокойная, полиция не мешает протестующим. На улицах, расположенных перед комплексом зданий национального парламента, по-прежнему стоят сотни тягачей, фур, пикапов и легковых автомобилей. Власти Оттавы еще на прошлой неделе ввели режим чрезвычайной ситуации, но на прекращение протеста у местных сил правопорядка не хватает сотрудников.