Посол Антонов прокомментировал заявление о «вторжении» России на Украину

Комментарии политиков о том, что РФ «нападет» на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами. Заявляя о нападении России на Украину во время Олимпийских игр или после них, США пускают пыль в глаза, говорят о разведданных, деталей которых не приводят, сказал посол РФ в Америке Анатолий Антонов.
2022-02-12T04:42:09+03:00
2022-02-12T04:42:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:42, 12 февраля 2022
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