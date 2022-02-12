Посол Антонов прокомментировал заявление о «вторжении» России на Украину

Комментарии политиков о том, что РФ «нападет» на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами. Заявляя о нападении России на Украину во время Олимпийских игр или после них, США пускают пыль в глаза, говорят о разведданных, деталей которых не приводят, сказал посол РФ в Америке Анатолий Антонов.