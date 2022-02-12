Телескоп James Webb передал на Землю свои первые снимки

Снимки представляют собой изображения 18 размытых точек света — столько же, сколько зеркальных панелей у камеры. Сообщается, что в течение месяца специалисты будут корректировать расположение зеркальных сегментов камеры, пока 18 изображений не сложатся в целостную картинку. Телескоп начал делать снимки 2 февраля.
2022-02-12T04:27:57+03:00
2022-02-12T04:27:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2978696-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:27, 12 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Министр обороны Великобритании заявил, что доверяет заверению Шойгу и Герасимова не вторгаться на Украину Со своей стороны, британский министр заверил, что Великобритания поставляет на Украину исключительно оборонительное вооружение в ограниченном количестве, а британские военные инструкторы покинут Украину после того, как завершат свою обучающую миссию…