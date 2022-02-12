Телескоп James Webb передал на Землю свои первые снимки

Снимки представляют собой изображения 18 размытых точек света — столько же, сколько зеркальных панелей у камеры. Сообщается, что в течение месяца специалисты будут корректировать расположение зеркальных сегментов камеры, пока 18 изображений не сложатся в целостную картинку. Телескоп начал делать снимки 2 февраля.