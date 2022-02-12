Байден заявил союзникам, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля, — Politico

Ранее другие западные СМИ (Bloomberg и Spiegel) также называли 16 и 15 февраля датами возможного вторжения России на территорию Украины. Участие в упомянутой беседе приняли лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии и Франции, а также генеральный секретарь НАТО и глава Еврокомиссии.