Байден заявил союзникам, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля, — Politico

Ранее другие западные СМИ (Bloomberg и Spiegel) также называли 16 и 15 февраля датами возможного вторжения России на территорию Украины. Участие в упомянутой беседе приняли лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии и Франции, а также генеральный секретарь НАТО и глава Еврокомиссии.
2022-02-12T04:20:48+03:00
2022-02-12T04:20:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:20, 12 февраля 2022
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