Рассмотрение заявлений на гражданство РФ в общем порядке могут сократить до трех месяцев

Срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в общем порядке, а также лиц, получивших политическое убежище, беженцев и военнослужащих могут сократить с 1 года до 3 месяцев. Президент России Владимир Путин 29 декабря прошлого года внес в Госдуму проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации».
2022-02-12T04:11:47+03:00
2022-02-12T04:12:02+03:00
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04:11, 12 февраля 2022
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