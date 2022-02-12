Рассмотрение заявлений на гражданство РФ в общем порядке могут сократить до трех месяцев

Срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в общем порядке, а также лиц, получивших политическое убежище, беженцев и военнослужащих могут сократить с 1 года до 3 месяцев. Президент России Владимир Путин 29 декабря прошлого года внес в Госдуму проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации».