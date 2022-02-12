Позиция Швеции по вступлению в НАТО нисколько не изменилась с эскалацией ситуации вокруг Украины, — Валленстен

Статс-секретарь шведского премьера Карин Валленстен добавила, что в подобной ситуации как никогда важны стабильность и предсказуемость. В январе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Швеции и Финляндии в альянс может пройти очень быстро, но только если эти страны сами примут решение присоединиться.