Позиция Швеции по вступлению в НАТО нисколько не изменилась с эскалацией ситуации вокруг Украины, — Валленстен

Статс-секретарь шведского премьера Карин Валленстен добавила, что в подобной ситуации как никогда важны стабильность и предсказуемость. В январе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Швеции и Финляндии в альянс может пройти очень быстро, но только если эти страны сами примут решение присоединиться.
2022-02-12T04:00:25+03:00
2022-02-12T04:00:25+03:00
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04:00, 12 февраля 2022
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