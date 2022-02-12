Первые результаты исследований «КовиВак» показали низкую эффективность вакцины, — Znak

Исследователь указала на плохую способность вакцины нейтрализовать вирус до его проникновения в клетку. Титры антител, вырабатываемых организмом после прививки, низкие. У 13% участников исследований вовсе не выработались антитела. Между тем вероятность проникновения «омикрона» в клетку еще больше, чем у «дельты». Предположительно, и титры для нейтрализации нового штамма должны быть выше, пишет издание Znak.com.
2022-02-12T03:48:46+03:00
2022-02-12T03:48:46+03:00
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03:48, 12 февраля 2022
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