Первые результаты исследований «КовиВак» показали низкую эффективность вакцины, — Znak

Исследователь указала на плохую способность вакцины нейтрализовать вирус до его проникновения в клетку. Титры антител, вырабатываемых организмом после прививки, низкие. У 13% участников исследований вовсе не выработались антитела. Между тем вероятность проникновения «омикрона» в клетку еще больше, чем у «дельты». Предположительно, и титры для нейтрализации нового штамма должны быть выше, пишет издание Znak.com.