Telegram по требованию МВД Германии заблокировал на территории страны 64 канала

Они нарушали местные законы, а именно — публиковали конспирологические теории, разжигали ненависть на расовой и национальной почве. Как пишет издание Медиазона*, при попытке открыть эти каналы из Германии появляется уведомление «Канал нельзя открыть, потому что он нарушает местные законы». По данным Sueddeutsche Zeitung, руководство Telegram провело две встречи с властями Германии, причем в первой участвовал основатель мессенджера Павел Дуров.

* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.