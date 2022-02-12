Telegram по требованию МВД Германии заблокировал на территории страны 64 канала

Они нарушали местные законы, а именно — публиковали конспирологические теории, разжигали ненависть на расовой и национальной почве. Как пишет издание Медиазона*, при попытке открыть эти каналы из Германии появляется уведомление «Канал нельзя открыть, потому что он нарушает местные законы». По данным Sueddeutsche Zeitung, руководство Telegram провело две встречи с властями Германии, причем в первой участвовал основатель мессенджера Павел Дуров.
2022-02-12T03:38:45+03:00
2022-02-12T03:38:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:38, 12 февраля 2022
* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.
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