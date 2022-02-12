Около полутора тысяч российских военных проводят учения в Абхазии

Основной целью двустороннего тактического учения является проверка готовности мотострелковых подразделений к выполнению боевых задач, совершенствование их боевой слаженности при подготовке и ведении оборонительных действий. Ранее сообщалось, что батальонные тактические группы мотострелковых подразделений военной базы Южного военного круга в Абхазии совершают марши на полигоны Нагвалоу и Цабал для участия в тактическом учении с боевой стрельбой, передает агентство Интерфакс.
2022-02-12T03:25:25+03:00
2022-02-12T03:25:28+03:00
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03:25, 12 февраля 2022
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