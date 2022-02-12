В Японии четыре человека погибли в результате пожара на кондитерской фабрике, — телеканал NHK

Инцидент произошел в городе Мураками. По данным полиции и спасательных служб, пропавшими также числятся по крайней мере два других сотрудника фабрики, где в момент возгорания работали около 30 человек. В настоящее время на месте продолжают работать пожарные. Возможные причины возгорания пока не сообщаются, передает ТАСС.
2022-02-12T03:13:25+03:00
2022-02-12T03:13:25+03:00
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03:13, 12 февраля 2022
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