В Японии четыре человека погибли в результате пожара на кондитерской фабрике, — телеканал NHK

Инцидент произошел в городе Мураками. По данным полиции и спасательных служб, пропавшими также числятся по крайней мере два других сотрудника фабрики, где в момент возгорания работали около 30 человек. В настоящее время на месте продолжают работать пожарные. Возможные причины возгорания пока не сообщаются, передает ТАСС.