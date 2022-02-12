В одном из домов города Финикс в США произошла перестрелка, девять полицейских пострадали

Пятеро офицеров погибли при попытке защитить маленького ребенка. Как пишет AP, мужчина застрелил свою девушку, а затем открыл огонь по приехавшим правоохранителям. Девочка, которую они спасли, не ранена, у нее все в порядке. «Сегодня ребенок в безопасности благодаря нашим полицейским Финикса», — сказала мэр Кейт Гальего.