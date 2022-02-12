Управление по санитарному надзору приостановило вакцинацию детей до 5 лет, — AP

Глава FDA по вакцинам доктор Питер Маркс заявил, что пока недостаточно данных, полученных в результате исследований, проводимых компанией Pfizer. Он выразил надежду, что родители отнесутся к этому решению с пониманием. 18 миллионов детей в возрасте до 5 лет в США составляют единственную возрастную группу, которая еще не имеет права на вакцинацию.
2022-02-12T02:45:55+03:00
2022-02-12T02:45:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:45, 12 февраля 2022
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