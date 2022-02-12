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02:33, 12 февраля 2022

У Зюганова отсутствует пневмония, — РБК

«КТ показало, что легкие чистые», — сказал газете секретарь центрального комитета партии Сергей Обухов. Лидер КПРФ лег в больницу для профилактического обследования, по словам Обухова, он пробудет в больнице еще три-четыре дня. Ранее о том, что в больницу попал глава партии ЛДПР Владимир Жириновский, сообщали другие СМИ. По их информации, он находится под ИВЛ.


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