США и ЕС не планируют отключать Россию от SWIFT, — Reuters

В случае вторжения на Украину, санкции в первую очередь введут против олигархов. Один из собеседников агентства рассказал, что санкции могут коснуться ВТБ и «Сбербанка». «Цель — разработать санкции, которые действительно ударят по России, но в то же время следить за сопутствующими рисками с осознанием, что санкции сильнее ударят по Европе», — сказал один из источников Reuters, его цитирует газета РБК.