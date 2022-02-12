США и ЕС не планируют отключать Россию от SWIFT, — Reuters

В случае вторжения на Украину, санкции в первую очередь введут против олигархов. Один из собеседников агентства рассказал, что санкции могут коснуться ВТБ и «Сбербанка». «Цель — разработать санкции, которые действительно ударят по России, но в то же время следить за сопутствующими рисками с осознанием, что санкции сильнее ударят по Европе», — сказал один из источников Reuters, его цитирует газета РБК.
2022-02-12T02:23:35+03:00
2022-02-12T02:23:35+03:00
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02:23, 12 февраля 2022
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