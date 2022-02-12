Суд постановил освободить блокированный дальнобойщиками мост между Канадой и США

Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В понедельник водители грузовиков перекрыли движение по мосту Амбассадор, по которому транспортируют до 25% всех грузов из США в Канаду. Ежедневно по нему перевозят товаров на сумму около 400 млн канадских долларов.
2022-02-12T02:14:29+03:00
2022-02-12T02:14:29+03:00
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02:14, 12 февраля 2022
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