Блинкен с индийским коллегой обсудили укрепление сотрудничества двух стран

Госсекретарь США и министр иностранных дел Индии обсудили вопросы борьбы с коронавирусом, дипломатические усилия в рамках ответа на «российскую агрессию», ситуацию в Афганистане, возвращение Мьянмы к демократическим процессам и другие темы. Дипломаты также отметили важность сотрудничества двух стран для поддержания безопасности в регионе.
2022-02-12T01:54:59+03:00
2022-02-12T01:54:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2978668-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:54, 12 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Министр обороны Великобритании заявил, что доверяет заверению Шойгу и Герасимова не вторгаться на Украину Со своей стороны, британский министр заверил, что Великобритания поставляет на Украину исключительно оборонительное вооружение в ограниченном количестве, а британские военные инструкторы покинут Украину после того, как завершат свою обучающую миссию…