Блинкен с индийским коллегой обсудили укрепление сотрудничества двух стран

Госсекретарь США и министр иностранных дел Индии обсудили вопросы борьбы с коронавирусом, дипломатические усилия в рамках ответа на «российскую агрессию», ситуацию в Афганистане, возвращение Мьянмы к демократическим процессам и другие темы. Дипломаты также отметили важность сотрудничества двух стран для поддержания безопасности в регионе.