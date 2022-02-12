Премьер-министр Великобритании Джонсон ответит на вопросы полиции по поводу вечеринок во время локдауна

Ранее в Скотленд-Ярде заявили, что в ходе расследования полиция свяжется с полусотней человек, которые были свидетелями проводившихся вечеринок или непосредственно в них участвовали, чтобы установить все обстоятельства происходившего. 31 января были опубликованы выдержки из доклада по итогам внутреннего расследования инцидентов. Там пришли к выводу, что проведение вечеринок во время первых волн пандемии нарушало действующие правила.