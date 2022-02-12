Премьер-министр Великобритании Джонсон ответит на вопросы полиции по поводу вечеринок во время локдауна

Ранее в Скотленд-Ярде заявили, что в ходе расследования полиция свяжется с полусотней человек, которые были свидетелями проводившихся вечеринок или непосредственно в них участвовали, чтобы установить все обстоятельства происходившего. 31 января были опубликованы выдержки из доклада по итогам внутреннего расследования инцидентов. Там пришли к выводу, что проведение вечеринок во время первых волн пандемии нарушало действующие правила.
2022-02-12T01:44:32+03:00
2022-02-12T01:44:51+03:00
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01:44, 12 февраля 2022
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