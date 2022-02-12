Европа проигрывает в противостоянии с Россией, — премьер Польши Моравецкий

«Европа проигрывает противостояние не только в экономическом измерении, пример тому — рост цен на газ, но и политически», — заявил Матеуш Моравецкий в интервью The Daily Telegraph. По словам Моравецкого, зависимость Европы от российского газа якобы дает России возможность влиять на решения, касающиеся суверенитета Украины.