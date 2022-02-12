МИД Финляндии призвал своих граждан покинуть Украину

Немедленно покиньте страну с помощью имеющихся коммерческих перевозок из-за напряженной и непредсказуемой ситуации с безопасностью, — говорится в сообщении, распространенном ведомством. Ранее ряд стран, в том числе США, Латвия, Южная Корея, Эстония, рекомендовали своим гражданам срочно покинуть Украину из-за опасения начала военных действий, сообщает ТАСС.
2022-02-12T01:27:57+03:00
2022-02-12T01:27:57+03:00
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01:27, 12 февраля 2022
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