МИД Финляндии призвал своих граждан покинуть Украину

Немедленно покиньте страну с помощью имеющихся коммерческих перевозок из-за напряженной и непредсказуемой ситуации с безопасностью, — говорится в сообщении, распространенном ведомством. Ранее ряд стран, в том числе США, Латвия, Южная Корея, Эстония, рекомендовали своим гражданам срочно покинуть Украину из-за опасения начала военных действий, сообщает ТАСС.